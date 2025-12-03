В ЦАХАЛе меняют систему подготовки бойцов боевого наблюдения и охраны границ

На фоне выводов из войны 7 октября сухопутные войска ЦАХАЛа провели реформу подготовки бойцов боевого сбора информации и пехоты охраны границ, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Вместо единого учебного лагеря "Сайярим" теперь действуют два отдельных учебных центра: подразделения охраны границ остаются в "Сайярим", а бойцы боевого сбора информации проходят курс в новой базе в "Увде" – это первый учебный пехотный центр, размещенный внутри авиабазы ВВС Израиля. Последний выпуск, завершивший шестимесячный курс, стал первым, подготовленным по новой модели.

Как объяснил командир учебной базы пехоты охраны границ подполковник А., разделение связано с желанием "выделить отдельную профессиональную вертикаль для каждого направления".

В подготовку внедряются новые средства и технологии. Уже в ближайшем призыве в пехоте охраны границ создадут роту, которая будет управлять наземными роботизированными платформами типа "Ягуар".

Кроме того, акцент делается на физической и ментальной выносливости: добавлены дополнительные недели стрельб, усилены занятия по физподготовке и работе с нагрузками, введены элементы подготовки к длительной службе в полевых условиях.

В учебном центре боевого сбора информации, размещенном на базе "Увда", бойцы проходят восьмимесячный курс, где углубленно изучают наблюдение, методы скрытного действия, работу с оптико-электронными средствами на больших дистанциях и управлением дронами. После 7 октября, подчеркивает командир базы подполковник М., в ЦАХАЛе "в полной мере осознали, насколько критичен потенциал боевого сбора информации".