Вице-премьер Украины прибыл в Израиль

Министр иностранных дел Гидеон Саар провел 3 декабря встречу в министерстве иностранных дел в Иерусалиме с вице-премьером Украины Тарасом Качкой. Это первый визит высокопоставленного украинского представителя в Израиль с начала войны в Украине в 2022 году. Вначале состоялась встреча с глазу на глаз, после чего прошла расширенная беседа с участием делегаций.

Качка прибыл в Израиль как сопредседатель Совместной украинско-израильской экономической комиссии, которую с израильской стороны возглавляет министр Зеэв Элькин. Визит осуществляется вслед за июльской поездкой министра иностранных дел Саара в Киев.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на фронте и дипломатические контакты вокруг нее, а также двусторонние отношения между Израилем и Украиной. Министр Саар приветствовал визит и отметил, что Израиль осознает тяжелые времена, которые переживает Украина, и страдания украинского народа.

Также обсуждалось создание совместного диалога между Израилем и Украиной по вопросу иранской угрозы – инициатива, о которой договорились министр Саар и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита Саара в Киев. Стороны согласовали, что работа по данному направлению начнется в ближайшее время. Министр Саар подчеркнул важность и необходимость признания Украиной ХАМАСа и "Корпуса стражей исламской революции" Ирана террористическими организациями.