Драма в БАГАЦе: правительство получило право назначать главу Управления госслужбы

Высший суд справедливости (БАГАЦ) постановил, что правительство не обязано назначать главу Управления на основе конкурса.

Решение, принятое большинством судей, отменяет предыдущее постановление БАГАЦа, в соответствии с которым правительство обязано было провести это назначение конкурсным путем.

Решение было принято судьями Ноамом Солбергом, Давидом Минцем и Яэль Вильнер. Судьи Ицхак Амит и Дафна Барак-Эрез остались в меньшинстве.

В мае 2025 года БАГАЦ большинством в два голоса (Амит и Барак-Эрез) против одного (Солберг) постановил, что назначение руководителя Управления государственной службы должно осуществляться согласно принятому механизму, включающему отборочную процедуру и конкурс.

В соответствии с вердиктом судей, процедура, которую избрало правительство для назначения директора Управления госслужбы, не обеспечивает гарантий независимости, аполитичности и профессиональности кандидата, как не дает возможности выбрать наиболее подходящего для этой должности человека. Эту позицию поддержала юридический советник правительства Гали Баарав-Миара.

Правительство потребовало провести дополнительное обсуждение, так как, по мнению представителей кабинета министров, конкурсный путь назначения не оговорен законом. Верховный суд удовлетворил просьбу правительства, и расширенная коллегия Верховного суда отменила решение, принятое в мае.

Параграф 6 Закона о государственной службе говорит о том, что главу Управления госслужбы назначает правительство, и это назначение не требует тендера. Дискуссия между сторонами вращалась вокруг вопроса о том, является ли освобождение от тендера освобождением от остальных видов конкурса. По мнению большинства коллегии, сформулированному судьей Давидом Минцем, закон не оговаривает необходимость конкурсного отбора, и соответственно нет оснований вмешиваться в решение правительства о назначении и утверждении специальной комиссией по отбору высокопоставленных фигур. По мнению судьи Минца, это решение правительство принято без нарушения норм административного права, дающих основание для вмешательства суда.

В свою очередь, судьи Ицхак Амит и Дафна Барак-Эрез считают, что предыдущий вердикт должен был оставаться в силе, так как освобождение от тендера не означает освобождение от необходимости какого-либо конкурса. "Должность главы Управления государственной службы должна оставаться профессиональной, независимой и аполитичной", - говорится в заключении судей, оставшихся в меньшинстве.

