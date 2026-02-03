x
03 февраля 2026
|
последняя новость: 21:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2026
|
03 февраля 2026
|
последняя новость: 21:58
03 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Драма в БАГАЦе: правительство получило право назначать главу Управления госслужбы

Судебные решения
Госсектор
Суд
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 03 февраля 2026 г., 21:30 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 21:40
Драма в БАГАЦе: правительство получило право назначать главу Управления госслужбы
Flash90

Высший суд справедливости (БАГАЦ) постановил, что правительство не обязано назначать главу Управления на основе конкурса.

Решение, принятое большинством судей, отменяет предыдущее постановление БАГАЦа, в соответствии с которым правительство обязано было провести это назначение конкурсным путем.

Решение было принято судьями Ноамом Солбергом, Давидом Минцем и Яэль Вильнер. Судьи Ицхак Амит и Дафна Барак-Эрез остались в меньшинстве.

В мае 2025 года БАГАЦ большинством в два голоса (Амит и Барак-Эрез) против одного (Солберг) постановил, что назначение руководителя Управления государственной службы должно осуществляться согласно принятому механизму, включающему отборочную процедуру и конкурс.

В соответствии с вердиктом судей, процедура, которую избрало правительство для назначения директора Управления госслужбы, не обеспечивает гарантий независимости, аполитичности и профессиональности кандидата, как не дает возможности выбрать наиболее подходящего для этой должности человека. Эту позицию поддержала юридический советник правительства Гали Баарав-Миара.

Правительство потребовало провести дополнительное обсуждение, так как, по мнению представителей кабинета министров, конкурсный путь назначения не оговорен законом. Верховный суд удовлетворил просьбу правительства, и расширенная коллегия Верховного суда отменила решение, принятое в мае.

Параграф 6 Закона о государственной службе говорит о том, что главу Управления госслужбы назначает правительство, и это назначение не требует тендера. Дискуссия между сторонами вращалась вокруг вопроса о том, является ли освобождение от тендера освобождением от остальных видов конкурса. По мнению большинства коллегии, сформулированному судьей Давидом Минцем, закон не оговаривает необходимость конкурсного отбора, и соответственно нет оснований вмешиваться в решение правительства о назначении и утверждении специальной комиссией по отбору высокопоставленных фигур. По мнению судьи Минца, это решение правительство принято без нарушения норм административного права, дающих основание для вмешательства суда.

В свою очередь, судьи Ицхак Амит и Дафна Барак-Эрез считают, что предыдущий вердикт должен был оставаться в силе, так как освобождение от тендера не означает освобождение от необходимости какого-либо конкурса. "Должность главы Управления государственной службы должна оставаться профессиональной, независимой и аполитичной", - говорится в заключении судей, оставшихся в меньшинстве.

.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 мая 2025

Правительство просит суд вновь изучить вопрос о назначении главы Управления госслужбы