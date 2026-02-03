x
03 февраля 2026
03 февраля 2026
03 февраля 2026
последняя новость: 21:58
03 февраля 2026
Израиль

Нетаниягу на встрече с Виткоффом: "На обещания Ирана нельзя полагаться"

США
Иран
Газа
Израиль
ХАМАС
время публикации: 03 февраля 2026 г., 21:24
Биньямин Нетаниягу
Flash90/NOAM REVKIN FENTON/

Завершилась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом, которая продолжалась три с половиной часа.

Из канцелярии премьера сообщили, что одной из тем обсуждения был сектор Газы и реализация плана Дональда Трампа. Биньямин Нетаниягу повторил, что Израиль продолжает настаивать на полном разоружении ХАМАСа, демилитаризации сектора и достижения всех целей войны до начала восстановительных работ в Газе.

Премьер-министр разъяснил, что Палестинская администрация ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в управлении сектором, и проинформировал посла США Хакаби о выявленных в секторе Газа грубых нарушениях, в частности, об использовании мешков UNRWA для сокрытия вооружения.

В преддверии встречи Виткоффа с представителем Ирана Биньямин Нетаниягу напомнил, что Исламская Республика раз за разом доказывала, что на ее обещания нельзя полагаться.

Израиль
