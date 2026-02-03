x
03 февраля 2026
03 февраля 2026
Наука и Хайтек

Израильский стартап предлагает заменить формат PDF на гибкий и современный

Стартап
Хайтек
время публикации: 03 февраля 2026 г., 13:38 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 13:38
Израильский стартап предлагает заменить формат PDF на гибкий и современный
Wikipedia.org. Фото: CMetalCore

Стартап Factify разработал эффективную замену формату PDF, который доминировал более 30 лет. Компания предлагает динамичный цифровой формат, адаптированный к современным запросам бизнеса и ИИ.

PDF был создан компанией Adobe более тридцати лет назад как цифровая копия бумажного листа. Формат стал своего рода стандартом цифрового документа. Но по мнению основателя стартапа Factify Матана Гавиша, сегодня PDF стал тормозом для прогресса: "PDF – закрытый и неэффективный объект, который не подходит для эры автоматизации и ИИ".

Сегодня экономика опирается на три триллиона статичных PDF-файлов, которые не могут обновляться, не имеют встроенного контроля версий и не позволяют отслеживать права доступа после отправки. Существующая индустрия электронных подписей и систем распознавания текста лишь пытается замаскировать эти фундаментальные недостатки устаревшего формата.

Технология Factify принципиально иная: это документ, который "живет" в сети. Он хранит динамический контент и встроенные разрешения. Его можно редактировать в реальном времени. В отличие от PDF, такой документ остается под контролем отправителя даже после пересылки.

Используя такой документ, например, юристы могут блокировать доступ к отдельным частям соглашения или требовать подписи перед просмотром чувствительных данных прямо внутри файла. Это не просто статичный файл, а интеллектуальный слой данных, обеспечивающий взаимодействие не только между людьми, но и между компьютерами.

Решение Factify превращает документ в устойчивый и целостный источник информации, которому может доверять искусственный интеллект.

Предложенный Factify амбициозный план по замене мирового стандарта хранения документов требует огромных ресурсов. Стартап уже привлек $73 миллиона инвестиций в рамках одного из крупнейших посевных раундов. В проект вложились гиганты Кремниевой долины и руководители подразделений ИИ крупнейших корпораций, поверив в возможность создания основы для документооборота будущего.

Наука и Хайтек
