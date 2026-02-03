x
03 февраля 2026
03 февраля 2026
Община

Право на соцжилье от министерства алии и интеграции придется подтверждать раз в два года

время публикации: 03 февраля 2026 г., 13:58
Право на соцжилье от министерства алии и интеграции придется подтверждать раз в два года
Tomer Neuberg/Flash90

Министерство алии и интеграции внесло существенные изменения в инструкцию по предоставлению социального жилья для очередников, не являющихся пенсионерами.

Как сообщает общественная активистка Татьяна Берлин в группе Социальная и информационная помощь, начиная с 1 февраля необходимо будет каждые два года подтверждать право на получение социального жилья. Это означает, что раз в два года потребуется предоставлять в министерство документы, подтверждающие право на социальное жилье - документы об инвалидности, получении пособий, доходах и другие релевантные справки.

О внесенных изменениях министерство алии и интеграции уведомило всех очередников с помощью SMS-сообщений, при этом об изменениях большинство очередников узнали "задним числом" , хотя им предстоит спешное обновление документов для подтверждения своего права на социальное жилье.

В измененном пункте 5.7 инструкции по распредению социального жилья не указаны четкие сроки, когда необходимо предоставить документы: используется формулировка "за несколько месяцев".

В случае если действие разрешения на получение социального жилья не было обновлено, право на получение социального жилья истечет через 24 месяца. В такой ситуации заявителю потребуется подать новое заявление на пересмотр соответствия критериям и приложить актуальные документы.

Кроме этого, в соответствии с новой инструкцией министерство вправе в любое время запросить у заявителя или у лица, имеющего право на социальное жилье, новые документы, а также проверить предоставленную информацию в соответствующих ведомствах.

Новые положения, касающиеся обязательного двухгодичного обновления, не относятся к пожилым людям, получающим пособие по старости с социальной надбавкой и имеющим право на получение социального жилья.

