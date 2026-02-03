Подан иск против мэрии Петах-Тиквы: школьнику с РАС годами мешает шум в классе

Комиссия по равным правам для людей с ограниченными возможностями при министерстве юстиции подала гражданский иск от имени учащегося с расстройством аутистического спектра против муниципалитета Петах-Тиквы, мэра города Рами Гринберга и главы муниципального отдела образования.

В иске говорится от длительном нарушении закона об обеспечении доступности для инвалидов в начальной школе "Бар-Лев": мальчик 2014 года рождения с повышенной чувствительностью к звукам был вынужден годами ежедневно пользоваться шумоподавляющими наушниками из-за шумной и неадаптированной учебной среды, что причиняло ему страдания и вызывало тревогу.

Несмотря на многократные обращения родителей, четкие медицинские рекомендации, обращения со стороны комиссии и письменные предупреждения, мэрия не создала акустический класс в школе.

Также в иске утверждается, что мэрия не уведомила родителей своевременно об их праве подать просьбу об индивидуальной адаптации, не обработала поданные просьбы, не обратилась в министерство образования для рассмотрения вопроса финансирования адаптации, а также отклонила запрос, ошибочно заявив, что акустическая адаптация среды предоставляется только ученикам с нарушением слуха.

Это утверждение противоречит Закону о равных правах людей с инвалидностью и регламентам доступности, которые устанавливают, что право на адаптацию среды определяется потребностями ученика из-за его инвалидности, а не видом инвалидности.

В иске, поданном от имени школьника, содержится требование о немедленном выполнении необходимых мер доступности, включая установку акустического класса, а также просьба обязать ответчиков выплатить компенсацию в размере 73520 шекелей за нарушение права на доступность и продолжающееся ущемление права ученика на равное образование. Речь идет о максимальной сумме, предусмотренной законом.

Комиссия по равным правам людей с инвалидностью действует на основании Закона о равных правах людей с инвалидностью 1998 года и Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью, которую подписало Государство Израиль.

В Израиле сегодня живут около 1,320 млн людей с инвалидностью, что составляет около 13% населения. Из них около 100000 добавились вследствие "Войны за возрождение". Также в Израиле есть 390000 учащихся, имеющих право на специальное образование.

По вопросам доступности и уточнения прав можно обратиться в телефонный центр комиссии по телефону 6763* или по электронной почте: [email protected].