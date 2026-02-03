x
03 февраля 2026
|
последняя новость: 14:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2026
|
03 февраля 2026
|
последняя новость: 14:25
03 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Завершилось расследование дела Ифат Томер-Йерушалми

Расследование
военная прокуратура
время публикации: 03 февраля 2026 г., 13:56 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 13:56
Завершилось расследование дела Ифат Томер-Йерушалми
Flash90

Полиция объявила о завершении расследования дела бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми.

Согласно опубликованной информации, материалы дела переданы юридическому советнику министерства юстиции Яэль Кутик. По словам генерального инспектора полиции, он представил юридическому советнику министерства фактическую картину дела, как она представляется после завершения расследования.

СМИ сообщают, что генеральный инспектор полиции объявил о непричастности юридического советника правительства Гали Баарав-Миары к правонарушениям, которые инкриминируются фигурантам дела.

В настоящий момент неизвестно, кто будет принимать решение о передаче дела в суд, и о том, какие параграфы обвинения будут ему предъявлены.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook