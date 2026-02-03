Завершилось расследование дела Ифат Томер-Йерушалми

Полиция объявила о завершении расследования дела бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми.

Согласно опубликованной информации, материалы дела переданы юридическому советнику министерства юстиции Яэль Кутик. По словам генерального инспектора полиции, он представил юридическому советнику министерства фактическую картину дела, как она представляется после завершения расследования.

СМИ сообщают, что генеральный инспектор полиции объявил о непричастности юридического советника правительства Гали Баарав-Миары к правонарушениям, которые инкриминируются фигурантам дела.

В настоящий момент неизвестно, кто будет принимать решение о передаче дела в суд, и о том, какие параграфы обвинения будут ему предъявлены.