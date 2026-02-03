x
03 февраля 2026
последняя новость: 14:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Пресса

FT: гарантии Украине включают вооруженное противодействие США новой российской агрессии

США
Россия
Украина
Война в Украине
NATO
время публикации: 03 февраля 2026 г., 14:24 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 14:29

Британское издание Financial Times пишет, что Украина, США и европейские страны согласовали многоуровневый план, задача которого – обеспечить соблюдение Россией мирного соглашения, если оно будет подписано.

Договоренности были выработаны на встречах, которые прошли в Париже в декабре и в Киеве в январе. Обсуждался вопрос и в ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа несколько недель назад в Мар-а-Лаго на Флориде.

План предусматривают координированный военный ответ США и других стран на нарушение Россией перемирия. В течение 24 часов последует дипломатическое предупреждение. Договоренность также санкционирует применение Украиной военной силой для борьбы с агрессией.

Если это не поможет, будут задействованы силы "коалиции желающих". В случае масштабной атаки в течение 72 часов после нарушения перемирия последует совместный военный ответ, в котором примут участие и вооруженные силы США.

Добавим: выступая 3 февраля в Верховной Раде, Генеральный секретарь NATO Марк Рютте заявил, что США, Канада и европейские государства готовы предоставить Украине реальные гарантии безопасности, предусматривающие отправку войск. "Будущие документы не должны повторить судьбу Будапештского меморандума – они должны эффективными, а не декларативными", – обещал глава альянса.

