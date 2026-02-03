ЦАХАЛ: на юге Газы найдены более 100 снарядов, спрятанных в мешках UNRWA
время публикации: 03 февраля 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 09:04
ЦАХАЛ сообщает, что бойцами 7-й бригады в ходе зачистки района в буферной зоне в южной части сектора Газы, контролируемой израильскими военными, были найдены около 110 минометных снарядов, спрятанных в мешках для гуманитарной помощи с маркировкой UNRWA.
Также сообщается об обнаружении нескольких ракет, боеприпасов и боевой амуниции, которые были спрятана в одеялах и мешках.