ЦАХАЛ: на юге Газы найдены более 100 снарядов, спрятанных в мешках UNRWA

ЦАХАЛ сообщает, что бойцами 7-й бригады в ходе зачистки района в буферной зоне в южной части сектора Газы, контролируемой израильскими военными, были найдены около 110 минометных снарядов, спрятанных в мешках для гуманитарной помощи с маркировкой UNRWA.

Также сообщается об обнаружении нескольких ракет, боеприпасов и боевой амуниции, которые были спрятана в одеялах и мешках.