x
03 февраля 2026
|
последняя новость: 09:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2026
|
03 февраля 2026
|
последняя новость: 09:34
03 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: на юге Газы найдены более 100 снарядов, спрятанных в мешках UNRWA

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 февраля 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 09:04
ЦАХАЛ: на юге Газы найдены более 100 снарядов, спрятанных в мешках UNRWA
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что бойцами 7-й бригады в ходе зачистки района в буферной зоне в южной части сектора Газы, контролируемой израильскими военными, были найдены около 110 минометных снарядов, спрятанных в мешках для гуманитарной помощи с маркировкой UNRWA.

Также сообщается об обнаружении нескольких ракет, боеприпасов и боевой амуниции, которые были спрятана в одеялах и мешках.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 февраля 2026

851-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии