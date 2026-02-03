Трамп потребовал миллиардную компенсацию у Гарварда, вновь обвинив его в антисемитизме

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth, что требует у Гарвардского университета компенсацию в размере миллиарда долларов, заявив, что учебное заведение "кормит New York Times чушью".

Ранее в этой газете появилась публикация, согласно которой президентская администрация была вынуждена отказаться от иска к университету на сумму в 200 миллионов долларов. По словам Трампа, тем самым Гарвард пытается избежать выплаты 500 миллионов долларов.

Президент называет университет погрязшим в антисемитизме, а также заявляет, что его президент Алан Гарбер не справляется с задачей исправления ситуации в Гарварде, которая является тяжелой и для США в целом. "Его взяли на работу уже после того, как были выдвинуты обвинения в антисемитизме. Интересно, почему?" – задается вопросом Трамп.

Гарвардский университет является для президента символом радикального либерализма в системе образования. В апреле 2025 года администрация лишила его федеральных грантов на сумму в два миллиарда долларов. Суд отменил это решение.