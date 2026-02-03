x
время публикации: 03 февраля 2026 г., 10:09 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 10:09
Китай недоволен присуждением премии "Грэмми" Далай-ламе
AP Photo/Ashwini Bhatia

Власти Китая выступили с резкой критикой после того, как духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама получил свою первую премию "Грэмми". Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин "выступает решительно против использования художественных наград в качестве инструмента антикитайских политических манипуляций".

Далай лама стал лауреатом "Грэмми" в категории "Повествование и сторителлинг" за аудиоальбом "Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama", в котором он рассуждает о мире, сострадании и осознанности. Музыкальное сопровождение к проекту написали индийский классический музыкант Амджад Али Хан и его сыновья. Награду на церемонии в Лос Анджелесе от имени Далай-ламы приняли музыканты Мэгги Роджерс и Руфус Уэйнрайт.

После вручения награды 90-летний Далай-лама заявил, что воспринимает ее не как личное достижение, а как признание "общей ответственности человечества". Он подчеркнул важность мира, заботы об окружающей среде и понимания единства всех людей.

Далай-лама остается самой почитаемой фигурой тибетского буддизма и одним из самых известных защитников прав тибетцев. В 1959 году, после подавления восстания китайскими войсками, он был вынужден покинуть Лхасу и с тех пор живет в изгнании в индийском городе Дхарамсала. Китайские власти считают его сепаратистом и обвиняют в подрывной деятельности.

