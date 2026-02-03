Пасынок наследного принца Норвегии предстанет перед судом по обвинению в изнасилованиях

3 февраля в Осло откроется судебный процесс над пасынком наследного принца Норвегии Мариусом Боргом Хёйби. 29-летний мужчина обвиняется в 38 преступлениях, в том числе четырех эпизодах изнасилования, а также нападениях на бывших партнерш. Ему грозит до 16 лет тюрьмы.

Полиция подаст просьбу о том, чтобы обвиняемый был взят под стражу в связи с опасностью повторных правонарушений. 1 февраля остававшийся на свободе Хёйби был задержан вновь – по подозрению в избиении женщины, угрозах ножом и нарушении судебного запрета на контакты.

Мариус – сын наследной принцессы Метте-Марит от предыдущих отношений. Он является членом королевской семьи, но не династии, и не имеет титула принца. В свое время брак наследного принца Хокона с матерью-одиночкой, ведшей свободный образ жизни, вызвал скандал.

Отметим, что имя самой Метте-Марит более тысячи раз встречается в опубликованных в США несколько дней назад "файлах Эпштейна". Так, Эпштейн дважды приглашал ее на свой остров, однако этот визит не состоялся.