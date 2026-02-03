x
Ближний Восток

Махмуд Аббас объявил выборы в Палестинский национальный совет

ООП
время публикации: 03 февраля 2026 г., 10:36 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 10:47
Махмуд Аббас объявил выборы в Палестинский национальный совет
AP Photo/Nasser Nasser, Pool

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас сообщил, что 1 ноября 2026 года будут проведены выборы в Палестинский национальный совет – высший орган Организации Освобождения Палестины.

"Выборы будут проведены, где это возможно – как в Палестине, так и за ее пределами. Это призвано обеспечить максимально широкое участие палестинцев, независимо от места их проживания", – говорится в заявлении главы ПА.

Это первые всеобщие выборы в Совет, отмечает Arab News. Ранее он формировался в соответствии с квотами, устанавливающими численность фракций входящих в ООП движений. Примечательно, что за 62 года своего существования он собирался немногим более 20 раз.

Следует отметить, что речь не идет о палестинском парламенте. В ООП не входят такие движения, как ХАМАС и "Исламский джихад". ХАМАС заявляет, что Аббас утратил легитимность, и требует проведения в ПА президентских и парламентских выборов.

