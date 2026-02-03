В Иерусалиме в микве захлебнулся мужчина, он в критическом состоянии
время публикации: 03 февраля 2026 г., 08:41 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 08:45
Утром 3 февраля в Иерусалиме парамедики службы "Маген Давид Адом" были вызваны на место происшествия после того, как из воды в микве в бессознательном состоянии вытащили мужчину примерно 30 лет.
В критическом состоянии пострадавший направлен в больницу "Шаарей Цедек".
Напомним, что 1 февраля в Иерусалиме при схожих обстоятельствах была констатирована смерть пожилого мужчины.