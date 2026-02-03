В Иерусалиме в микве захлебнулся мужчина, он в критическом состоянии

Утром 3 февраля в Иерусалиме парамедики службы "Маген Давид Адом" были вызваны на место происшествия после того, как из воды в микве в бессознательном состоянии вытащили мужчину примерно 30 лет.

В критическом состоянии пострадавший направлен в больницу "Шаарей Цедек".

Напомним, что 1 февраля в Иерусалиме при схожих обстоятельствах была констатирована смерть пожилого мужчины.