x
03 февраля 2026
|
последняя новость: 09:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2026
|
03 февраля 2026
|
последняя новость: 09:34
03 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме в микве захлебнулся мужчина, он в критическом состоянии

Мада
Иерусалим
время публикации: 03 февраля 2026 г., 08:41 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 08:45
В Иерусалиме в микве захлебнулся мужчина, он в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 3 февраля в Иерусалиме парамедики службы "Маген Давид Адом" были вызваны на место происшествия после того, как из воды в микве в бессознательном состоянии вытащили мужчину примерно 30 лет.

В критическом состоянии пострадавший направлен в больницу "Шаарей Цедек".

Напомним, что 1 февраля в Иерусалиме при схожих обстоятельствах была констатирована смерть пожилого мужчины.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 февраля 2026

Трагедия в Иерусалиме: в микве констатировали смерть пожилого мужчины