18 февраля 2026
18 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Хоккей. Финны одержали волевую победу и вышли в полуфинал

Хоккей
Зимняя Олимпиада 2026
время публикации: 18 февраля 2026 г., 21:46 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 21:54
Победный гол Лехконена
AP Photo/Petr David Josek

Действующий чемпион вышел в полуфинал мужского хоккейного турнира.

Финны в овертайме обыграли швейцарцев 3:2.

Швейцарцы забили на 15-й и 16-й минутах и большую часть матча вели в счете.

На 54-й минуте Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз) сократил отставание 1:2.

На 59-й минуте Миро Хейсканен (Даллас Старз) сравнял счет 2:2.

На 63-й минуте Арттури Лехконен (Колорадо Эвеланш) забил победный гол.

