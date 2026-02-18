Олимпиада. Хоккей. Финны одержали волевую победу и вышли в полуфинал
время публикации: 18 февраля 2026 г., 21:46 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 21:54
Действующий чемпион вышел в полуфинал мужского хоккейного турнира.
Финны в овертайме обыграли швейцарцев 3:2.
Швейцарцы забили на 15-й и 16-й минутах и большую часть матча вели в счете.
На 54-й минуте Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз) сократил отставание 1:2.
На 59-й минуте Миро Хейсканен (Даллас Старз) сравнял счет 2:2.
На 63-й минуте Арттури Лехконен (Колорадо Эвеланш) забил победный гол.
