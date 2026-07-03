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Израиль

После атаки "Хизбаллы" ЦАХАЛ нанес удары по десяти объектам террористической инфраструктуры

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 03 июля 2026 г., 14:17 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 14:23
После атаки "Хизбаллы" ЦАХАЛ нанес удары по десяти объектам террористической инфраструктуры
AP Photo/Ariel Schalit

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в четверг ВВС Израиля по наведению бойцов 91-й дивизии нанесли удары примерно по десяти объектам террористической организации "Хизбалла" в районах Бинт-Джбейля, Бейт-Яхуна, Кунина и Бараашита на юге Ливана.

Атакованные объекты использовались "Хизбаллой" для подготовки террористической деятельности против израильских военнослужащих, действующих в зоне безопасности. Удары стали ответом на атаку на израильских военных в зоне безопасности и очередное нарушение соглашения со стороны "Хизбаллы".

Кроме того, в ночь на пятницу военнослужащие 91-й дивизии обнаружили группу боевиков "Хизбаллы", перевозивших оружие на грузовике неподалеку от зоны безопасности на юге Ливана. После обнаружения цели ВВС Израиля нанесли удар по грузовику. После удара были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии в грузовике боеприпасов или других вооружений.

Израиль
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