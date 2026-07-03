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Израиль

Автобус столкнулся с автомобилем в Цфате, пострадали шесть человек

Мада
ДТП
время публикации: 03 июля 2026 г., 12:55 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 13:07
Автобус столкнулся с автомобилем в Цфате, пострадали шесть человек
Пресс-служба "Ихуд Ацала"

В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Цфате пострадали шесть человек. Мужчина в возрасте примерно 20 лет получил тяжелые травмы, он был заблокирован в салоне машины, и потребовалась помощь пожарно-спасательной службы для его извлечения.

Женщина в возрасте 23 лет получила травмы средней степени тяжести, и еще четверо травмированы легко. Пострадавшие были эвакуированы в больницу "Зив" в Цфате.

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