Грудное вскармливание может защитить от симптомов СДВГ у ребенка

Новое исследование ученых из Бергенского университета показало, что более длительное исключительно грудное вскармливание может быть связано с меньшим риском появления симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей в возрасте от трех до восьми лет.

Грудное молоко считается оптимальным питанием для младенцев. Оно содержит широкий спектр веществ, необходимых для роста и развития организма, в том числе мозга. В его состав входят длинноцепочечные жирные кислоты, аминокислоты, антитела и полезные микроорганизмы, которые поддерживают формирование иммунной системы. По словам ученых, развитие психических расстройств определяется сочетанием наследственных и внешних факторов. В последние годы ученые все активнее изучают влияние грудного вскармливания на развитие нервной и иммунной систем ребенка.

Авторы работы проанализировали данные 37,6 тысячи семей, участвовавших в норвежском когортном исследовании "Мать, отец и ребенок" (MoBa). Через полгода после рождения ребенка матери сообщали, как долго продолжалось исключительно грудное вскармливание, когда вводились другие продукты и сколько времени сохранялось частичное грудное вскармливание.

Сопоставив эти данные с последующей оценкой поведения детей, исследователи обнаружили, что более продолжительное исключительно грудное вскармливание – до шести месяцев – было связано с менее выраженными симптомами СДВГ в возрасте трех, пяти и восьми лет. Эта связь наблюдалась как у мальчиков, так и у девочек. Наиболее заметной она оказалась у детей трех и пяти лет, а к восьмилетнему возрасту эффект несколько ослабевал.

Ученые также выяснили, что положительная связь наблюдалась при любом грудном вскармливании, однако становилась сильнее по мере увеличения его продолжительности и была наиболее выраженной при исключительно грудном вскармливании в течение первых шести месяцев жизни.

Чтобы снизить влияние посторонних факторов, исследователи учли генетическую предрасположенность к СДВГ, социально-демографические особенности семей, а также сравнили братьев и сестер, которые находились на грудном вскармливании разное время. Даже после такой корректировки сохранялась умеренная связь между длительным исключительно грудным вскармливанием и более низким уровнем симптомов СДВГ.

При этом авторы подчеркивают, что исследование имеет ограничения. Участницы проекта MoBa чаще имеют высокий уровень образования и, как правило, кормят детей грудью дольше, чем женщины в среднем по стране. Поэтому нельзя исключать, что в других группах населения результаты могут отличаться.

Исследователи также отмечают, что работа носит наблюдательный характер, поэтому не позволяет окончательно доказать причинно-следственную связь. Тем не менее полученные данные свидетельствуют о том, что наряду с наследственностью на вероятность развития симптомов СДВГ могут влиять и ранние факторы окружающей среды, включая продолжительность грудного вскармливания.