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Спорт

СМИ. Юлиан Нагельсманн уволен с поста главного тренера сборной Германии

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 03 июля 2026 г., 10:39 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 10:39
СМИ. Юлиан Нагельсманн уволен с поста главного тренера сборной Германии
AP Photo/Petr David Josek

После провала на чемпионате мира Юлиан Нагельсманн уволен с поста главного тренера сборной Германии.

Об этом сообщают германские СМИ и инсайдер Фабрицио Романо.

Романо считает, что сборную Германии возглавит вскоре Юрген Клопп.

В матче 1/16 финала сборная Германии в серии пенальти проиграла команде Парагвая.

Юлиан Нагельсманн возглавлял сборную Германии с 2023 года.

Спорт
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