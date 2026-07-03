СМИ. Юлиан Нагельсманн уволен с поста главного тренера сборной Германии
время публикации: 03 июля 2026 г., 10:39 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 10:39
После провала на чемпионате мира Юлиан Нагельсманн уволен с поста главного тренера сборной Германии.
Об этом сообщают германские СМИ и инсайдер Фабрицио Романо.
Романо считает, что сборную Германии возглавит вскоре Юрген Клопп.
В матче 1/16 финала сборная Германии в серии пенальти проиграла команде Парагвая.
Юлиан Нагельсманн возглавлял сборную Германии с 2023 года.
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