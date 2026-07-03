СМИ. Юлиан Нагельсманн уволен с поста главного тренера сборной Германии

После провала на чемпионате мира Юлиан Нагельсманн уволен с поста главного тренера сборной Германии.

Об этом сообщают германские СМИ и инсайдер Фабрицио Романо.

Романо считает, что сборную Германии возглавит вскоре Юрген Клопп.

В матче 1/16 финала сборная Германии в серии пенальти проиграла команде Парагвая.

Юлиан Нагельсманн возглавлял сборную Германии с 2023 года.