В центре Эйлата автобус сбил ребенка, состояние пострадавшего тяжелое

В центре Эйлата, на бульваре А-Тамарим, автобус сбил 4-летнего ребенка. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мальчик получил множественные травмы, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу "Йосефталь".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.