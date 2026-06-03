В центре Эйлата автобус сбил ребенка, состояние пострадавшего тяжелое
время публикации: 03 июня 2026 г., 19:41 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 19:41
В центре Эйлата, на бульваре А-Тамарим, автобус сбил 4-летнего ребенка. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мальчик получил множественные травмы, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу "Йосефталь".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2026