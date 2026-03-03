x
03 марта 2026
|
последняя новость: 21:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 21:20
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил об ударе по секретному объекту иранской ядерной программы

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ядерное оружие
Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 20:56 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 21:01
Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил об ударе по секретному объекту иранской ядерной программы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин сообщил, что израильские ВВС атаковали расположенный в окрестностях Тегерана секретный подземный объект, на котором велась разработка технологий, необходимых для создания ядерного оружия.

"Несмотря на ущерб, нанесенный в ходе операции "Народ как лев", Иран не прекратил ядерные разработки и продолжила реализацию программы, признанной сделать режим обладателем ядерного оружия. На атакованном объекте ученые вели работу над ключевыми элементами этих технологий. Удар положил этой работе конец", – сказал он.

Дефрин подтвердил нанесение удара по зданию Совета экспертов в иранском городе Кум, где собрались высокопоставленные религиозные деятели для избрания нового верховного лидера Ирана. По его словам, о результатах этого удара судить преждевременно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2026

ЦАХАЛ ликвидировал в Тегеране командующего ливанским корпусом иранских сил "Кудс"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2026

Источник: ВВС Израиля нанесли удар по зданию Совета экспертов в иранском городе Кум