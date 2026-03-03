Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил об ударе по секретному объекту иранской ядерной программы

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин сообщил, что израильские ВВС атаковали расположенный в окрестностях Тегерана секретный подземный объект, на котором велась разработка технологий, необходимых для создания ядерного оружия.

"Несмотря на ущерб, нанесенный в ходе операции "Народ как лев", Иран не прекратил ядерные разработки и продолжила реализацию программы, признанной сделать режим обладателем ядерного оружия. На атакованном объекте ученые вели работу над ключевыми элементами этих технологий. Удар положил этой работе конец", – сказал он.

Дефрин подтвердил нанесение удара по зданию Совета экспертов в иранском городе Кум, где собрались высокопоставленные религиозные деятели для избрания нового верховного лидера Ирана. По его словам, о результатах этого удара судить преждевременно.