x
03 марта 2026
|
последняя новость: 12:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 12:24
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 43-летний Николай Севастопуло

Полиция
Розыск
время публикации: 03 марта 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 11:59
Внимание, розыск: пропал 43-летний Николай Севастопуло
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 43-летний Николай Севастопуло, в последний раз его видели в воскресенье, 1 марта, в Тель-Авиве в 18:00.

Приметы пропавшего: рост 180 см, среднее телосложение, стрижка карэ, сине-зеленые глаза. Был одет в черное худи с капюшоном, темно-синие джинсы и черную обувь.

Всех, кто обладает информацией, способной помочь в поисках, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Яффо по телефону 03-6802222.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook