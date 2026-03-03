Внимание, розыск: пропал 43-летний Николай Севастопуло
время публикации: 03 марта 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 11:59
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 43-летний Николай Севастопуло, в последний раз его видели в воскресенье, 1 марта, в Тель-Авиве в 18:00.
Приметы пропавшего: рост 180 см, среднее телосложение, стрижка карэ, сине-зеленые глаза. Был одет в черное худи с капюшоном, темно-синие джинсы и черную обувь.
Всех, кто обладает информацией, способной помочь в поисках, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Яффо по телефону 03-6802222.