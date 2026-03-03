x
03 марта 2026
Израиль

Подрядчик, решивший расплавить битум на крыше, перепугал жителей Рош а-Аина

Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 13:18 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 13:18
Подрядчик, решивший расплавить битум на крыше, перепугал жителей Рош а-Аина
Муниципалитет Рош а-Аина

Муниципалитет Рош а-Аина выступил с необычным опровержением: после получения в диспетчерский центр города множества обращений от жителей, рассказавших о пожаре на крыше одной из многоэтажек, были проведены проверки, и во избежание паники и фейковых сообщений опубликованы подробности инцидента.

Клубы дыма, поднимающиеся с крыши здания, не являются следствием падения иранской ракеты или перехватчика. Речь идет о плановых строительных работах: подрядчик плавит битум для герметизации крыши строящейся многоэтажки.

"Просим население не распространять непроверенную информацию, – сказано в сообщении муниципалитета Рош а-Аина. – Слухи и фейки сеют ненужную панику. Ориентируйтесь только на официальные сообщения муниципалитета и служб безопасности".

Израиль
