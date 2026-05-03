На севере сектора Газы ликвидирован боевик, приблизившийся к израильским войскам
время публикации: 03 мая 2026 г., 15:07 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 15:07
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает: ранее в воскресенье военнослужащие, действующие на севере сектора Газы, обнаружили в районе "желтой линии" боевика, который приблизился к находящимся в этом районе израильским силам и представлял для них непосредственную угрозу.
Сразу после обнаружения боевик был ликвидирован с целью устранения угрозы.
Израильские военнослужащие действуют в этом районе в соответствии с условиями соглашения, и в дальнейшем они также будут действовать для устранения любой непосредственной угрозы.