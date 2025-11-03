"Кешет": в полиции подозревают, что Томер-Йерушалми инсценировала попытку самоубийства

В полиции не исключают, что попытка самоубийства, совершенная генерал-майором Ифат Томер-Йерушалми была инсценировкой. Об этом сообщает "Кешет" со ссылкой на источники, осведомленные о деталях дела.

Бывший главный военный прокурор не пыталась покончить с собой, "всё было инсценировкой от начала и до конца", заявляют источники. По их словам, Ифат Томер-Йерушалми взяла с собой два мобильных телефона: один, чтобы те, кто ведут поиски, могли ее обнаружить, а второй для того, чтобы выбросить в море.

По словам тех же источников, и прощальное письмо, которая Томер-Йерушалми оставила семье, было фальшивым. "Те, кто читают это письмо, сразу понимают, что так не выглядит прощальное письмо человека, решившего покончить с собой. Это неоднозначное, странное письмо, полное намеков, которые не характерны для самоубийцы", – заявляют источники.

Позднее суд рассмотрит ходатайство продлить на пять суток задержание Ифат Томер-Йерушалми, бывшего главного военного прокурора, а также полковника Матана Соломаша, бывшего главного военного обвинителя. Ранее Томер-Йерушалми была задержана по подозрению в создании помех следствию.

2 ноября родные Ифат Томер-Йерушалми сообщили в полицию, что она ушла из дома, оставив прощальное письмо и не отвечает на телефонные звонки и сообщения. Были начаты поиски. В районе пляжа А-Цук между Тель-Авивом и Герцлией был обнаружен ее автомобиль со включенным двигателем, а внутри еще одна прощальная записка. Около 19:00 Томер-Йерушалми была найдена в районе Герцлии, примерно в километре от места, где в основном велись ее поиски. СМИ сообщали, что с чужого мобильного телефона она связалась с мужем, а тот сообщил полиции, что она жива.

После обнаружения Ифат Томер-Йерушалми доставили в медицинское учреждение для "медицинского и психологического освидетельствования", а затем в отделение полиции.

Телефон Ифат Томер-Йерушалми, интересующий следствие по делу "Сде-Тейман", исчез. Полиция продолжает поиски мобильника, на котором может содержаться информация не только по делу "Сде-Тейман", но и по работе военной прокуратуры, которая тоже стала предметом расследования.