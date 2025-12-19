Футбол. "Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги конференций

Завершился групповой этап Лиги конференций. "Лозанна" победила "Фиорентину" 1:0.

Лозанна (Швейцария) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 1:0

Победный гол на 58-й минуте забил арендованный у "Базеля" грузинский полузащитник Габриэь Сигуа.

"Лозанна" впервые в официальном матче обыграла соперника из Италии. Швейцарцы вышли в 1/16 финала. "Фиалки" тоже вышли в плэй-офф.

Легия (Варшава, Польша) - Линкольн Ред Имп (Гибралтар) 4:1

Обе команды вылетели. Интересно, что "красные черти" даже в случае ничьи попадали в плэй-офф.

Майнц (Германия) - Самсунспор (Турция) 2:0

Немцы вышли в 1/8 финала. Турки - в 1/16.

Омония (Никосия, Кипр) - Ракув (Ченстохова, Польша) 0:1

"Ракув" занял второе место и вышел в 1/8 финала. "Омония" - в 1/16.

Райо Вальекано (Мадрид, Испания) - Дрита (Косово) 3:0

Испанцы вышли в 1/8 финала, косовары - в 1/16.

Шахтер (Донецк, Украина) - Риека (Хорватия) 0:0

"Шахтер" занял шестое место и вышел в 1/8 финала.