03 ноября 2025
последняя новость: 17:20
03 ноября 2025
03 ноября 2025
последняя новость: 17:20
03 ноября 2025
Израиль

Мужчина упал со скалы в Нетании, он в тяжелом состоянии

время публикации: 03 ноября 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 16:50
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине, который упал с большой высоты в районе необорудованного пляжа к югу от пляжа Сиронит.

Прибывшие на место происшествия медики оказали ему неотложную помощь и эвакуировали пострадавшего в больницу "Ланиадо" в тяжелом, но стабильном состоянии.

Пострадавший, мужчина в возрасте около 30 лет, рассказал, что гулял с собаками, поскользнулся и упал с большой высоты. В результате падения он получил множественные травмы.

