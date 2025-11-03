Мужчина упал со скалы в Нетании, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине, который упал с большой высоты в районе необорудованного пляжа к югу от пляжа Сиронит.

Прибывшие на место происшествия медики оказали ему неотложную помощь и эвакуировали пострадавшего в больницу "Ланиадо" в тяжелом, но стабильном состоянии.

Пострадавший, мужчина в возрасте около 30 лет, рассказал, что гулял с собаками, поскользнулся и упал с большой высоты. В результате падения он получил множественные травмы.