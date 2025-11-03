На пляже, где была обнаружена Томер-Йерушалми, нашли телефон. Полиция выехала

Поисковые операции в помощь полиции, как показывает израильская практика, могут быть разными. Несколько десятков волонтеров с раннего утра в понедельник прочесывают с металлоискателями территорию пляжа "А-Шарон", где накануне вечером была обнаружена военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми.

Как сообщает сайт 14 канала ИТВ, волонтеры искали мобильный телефон главного военного прокурора, поскольку когда Ифат Томер-Йерушалми, которую подозревали в намерении покончить с собой, живой и здоровой нашли на пляже, телефона при ней не оказалось.

Участники поисковой операции обнаружили мобильный телефон неподалеку от будки спасателей, и вызвали на место полицию. В настоящий момент нет подтверждений, что найденный телефон принадлежит Томер-Йерушалми.