Арест Ифат Томер-Йерушалми продлен на три дня

В понедельник, 3 ноября, мировой суд в Тель-Авиве продлил на три дня срок содержания под стражей Ифат Томер-Йерушалми, бывшего главного военного прокурора. Ранее она была задержана по подозрению в создании помех следствию.

В постановлении судя отмечается: "Имеется основание для заключения под стражу в связи с предъявленными подозрениями. Срок, в течение которого ведется расследование, личные обстоятельства подозреваемой и результаты первичной проверки свидетельствуют о необходимости продолжения расследования при содержании ее под стражей".

2 ноября родные Ифат Томер-Йерушалми сообщили в полицию, что она ушла из дома, оставив прощальное письмо и не отвечает на телефонные звонки и сообщения. Были начаты поиски. В районе пляжа А-Цук между Тель-Авивом и Герцлией был обнаружен ее автомобиль со включенным двигателем, а внутри еще одна прощальная записка. Около 19:00 Томер-Йерушалми была найдена в районе Герцлии, примерно в километре от места, где в основном велись ее поиски. СМИ сообщали, что с чужого мобильного телефона она связалась с мужем, а тот сообщил полиции, что она жива.

После обнаружения Ифат Томер-Йерушалми доставили в медицинское учреждение для "медицинского и психологического освидетельствования", а затем в отделение полиции.

Телефон Ифат Томер-Йерушалми, интересующий следствие по делу "Сде-Тейман", исчез. Полиция продолжает поиски мобильника, на котором может содержаться информация не только по делу "Сде-Тейман", но и по работе военной прокуратуры, которая тоже стала предметом расследования.

Ифат Томер-Йерушалми в пятницу, 31 октября, подала в отставку с поста главного военного прокурора. В ближайшие дни она должна была быть допрошена как ключевая подозреваемая по делу о "сливе" видео из изолятора "Сде-Тейман".

Во время встречи с начальником генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром она подтвердила свою причастность к утечке видео из изолятора "Сде-Тейман", написав следующее: "Я одобрила передачу материалов СМИ, чтобы попытаться опровергнуть ложную информацию, направленную против системы военной юстиции, и я несу за это ответственность".