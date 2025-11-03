x
03 ноября 2025
Израиль

Ynet: Нетаниягу обдумывает возможность позволить террористам на юге Газы выйти из западни

время публикации: 03 ноября 2025 г., 12:04 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 12:26
Ynet: Нетаниягу обдумывает возможность позволить террористам на юге Газы выйти из западни
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Журналист Амир Этингер (Ynet) со ссылкой на два политических источника пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу рассматривает возможность позволить террористам, запертым в туннеле в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, пересечь "желтую линию" (границу буферной зоны) и пройти в часть сектора, контролируемую ХАМАСом.

Против этого шага возражает министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, требующий ликвидировать этих террористов или захватить их в плен, "а не освобождать на нелепых условиях".

Офис главы правительства Израиля не комментирует эту публикацию.

ХАМАС добивается от властей Израиля разрешения вывести свои силы из буферной зоны, заявляя, что это является частью соглашения о прекращении огня.

Израиль
