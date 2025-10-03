Авария под Иерусалимом: 23-летний мотоциклист в тяжелом состоянии

На шоссе 360 между развязками Керем и Нес-Арим мотоциклист не справился с управлением и упал.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали ему неотложную помощь, после чего эвакуировали в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом состоянии.

Сообщается, что 23-летний мотоциклист получил тяжелые травмы таза и внутренних органов.