Авария под Иерусалимом: 23-летний мотоциклист в тяжелом состоянии
время публикации: 03 октября 2025 г., 14:50 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 14:53
На шоссе 360 между развязками Керем и Нес-Арим мотоциклист не справился с управлением и упал.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали ему неотложную помощь, после чего эвакуировали в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом состоянии.
Сообщается, что 23-летний мотоциклист получил тяжелые травмы таза и внутренних органов.
