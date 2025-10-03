БАГАЦ отказался запретить назначение Давида Зини на пост главы ШАБАКа

Высший суд справедливости отказался вынести промежуточный запрет на вступление в должность нового главы Общей службы безопасности ШАБАК Давида Зини. Таким образом, Зини сможет приступить к работе уже в воскресенье, 5 октября.

В своем решении судья БАГАЦа Халед Кабуб написал, что изучив изложенные в петициях доводы и другие предоставленные материалы, он не нашел оснований для издания временных распоряжений, которые помешали бы назначению Зини вступить в силу.

При этом он предоставил истцам дополнительное время: следующее заседание по петиции должно состояться до конца ноября.