x
03 октября 2025
|
последняя новость: 14:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 октября 2025
|
03 октября 2025
|
последняя новость: 14:24
03 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

БАГАЦ отказался запретить назначение Давида Зини на пост главы ШАБАКа

Назначения
Верховный суд/БАГАЦ
ШАБАК
время публикации: 03 октября 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 13:20
БАГАЦ отказался запретить назначение Давида Зини на пост главы ШАБАКа
Chaim Goldberg/Flash90

Высший суд справедливости отказался вынести промежуточный запрет на вступление в должность нового главы Общей службы безопасности ШАБАК Давида Зини. Таким образом, Зини сможет приступить к работе уже в воскресенье, 5 октября.

В своем решении судья БАГАЦа Халед Кабуб написал, что изучив изложенные в петициях доводы и другие предоставленные материалы, он не нашел оснований для издания временных распоряжений, которые помешали бы назначению Зини вступить в силу.

При этом он предоставил истцам дополнительное время: следующее заседание по петиции должно состояться до конца ноября.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 октября 2025

Шахматы Нетаниягу в США и реакции политиков. Итоги недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 сентября 2025

Правительство утвердило назначение Давида Зини на пост главы ШАБАКа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 сентября 2025

Полиция: глава следственного отдела не разрешал допрашивать отца Давида Зини
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 сентября 2025

Комиссия Груниса единогласно утвердила назначение Давида Зини на пост главы ШАБАКа