БАГАЦ отказался запретить назначение Давида Зини на пост главы ШАБАКа
время публикации: 03 октября 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 13:20
Высший суд справедливости отказался вынести промежуточный запрет на вступление в должность нового главы Общей службы безопасности ШАБАК Давида Зини. Таким образом, Зини сможет приступить к работе уже в воскресенье, 5 октября.
В своем решении судья БАГАЦа Халед Кабуб написал, что изучив изложенные в петициях доводы и другие предоставленные материалы, он не нашел оснований для издания временных распоряжений, которые помешали бы назначению Зини вступить в силу.
При этом он предоставил истцам дополнительное время: следующее заседание по петиции должно состояться до конца ноября.
