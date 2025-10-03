x
03 октября 2025
03 октября 2025
03 октября 2025
03 октября 2025
Израиль

СМИ: ХАМАС передал ответ на план Трампа посредникам

Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 03 октября 2025 г., 22:41 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 22:46
СМИ: ХАМАС передал ответ на план Трампа посредникам
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Палестинские источники сообщают, что ХАМАС передал свой ответ на "план Трампа" посредникам.

Ранее руководители ХАМАСа в Катаре выразили готовность согласиться с планом из 20 пунктов президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газы, но при этом "настаивают на изменении некоторых его условий".

Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников, участвовавших в переговорах со старшими должностными лицами террористической организации.

Среди требований, которые ХАМАС хочет изменить, – требование о разоружении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС должен до вечера воскресенья принять его план урегулирования в секторе Газы. Глава Белого дома добавил, что если этого не произойдет, боевики ХАМАС будут уничтожены.

"Соглашение с ХАМАСом должно быть достигнуто до 18:00 вечера воскресенья по времени Вашингтона. Под ним подписались все страны. Если этот последний шанс подписать соглашение не будет реализован, на ХАМАС обрушится такой кромешный ад, которого никто никогда раньше не видел. Мир на Ближнем Востоке будет так или иначе установлен", – пишет Трамп в своем посте, опубликованном в сети Truth Social.

Израиль
