03 октября 2025
Ближний Восток

WSJ: руководство ХАМАСа готово принять условия сделки, но не согласно на разоружение

Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 03 октября 2025 г., 21:49 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 21:49

Руководители ХАМАСа в Катаре выразили готовность согласиться с планом из 20 пунктов президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газы, но при этом "настаивают на изменении некоторых его условий".

Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников, участвовавших в переговорах со старшими должностными лицами террористической организации.

Среди требований, которые ХАМАС хочет изменить, – требование о разоружении.

