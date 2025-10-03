WSJ: руководство ХАМАСа готово принять условия сделки, но не согласно на разоружение
Руководители ХАМАСа в Катаре выразили готовность согласиться с планом из 20 пунктов президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газы, но при этом "настаивают на изменении некоторых его условий".
Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников, участвовавших в переговорах со старшими должностными лицами террористической организации.
Среди требований, которые ХАМАС хочет изменить, – требование о разоружении.