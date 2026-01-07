Welt: над американо-израильской системой ПРО "Хец-3" в Германии были замечены БПЛА-шпионы

В начале декабря над авиабазой Аннабург в федеральной земле Саксония-Анхальт были замечены три беспилотных аппарата, которые немецкие военные перехватить не смогли. Об этом 7 января сообщило издание Welt.

Издание отмечает, что инцидент произошел незадолго до ввода в эксплуатацию системы противоракетной обороны "Хец-3".

В публикации говорится, что три дрона были замечены над радиолокационной установкой системы ПРО на высоте около 100 метров. На место прибыла группа быстрого реагирования, которая запустила собственный боевой беспилотник. Боевому беспилотнику удалось визуально обнаружить один из БПЛА, но сбить его не удалось.

В бундесвере предполагают, что речь могла идти о разведывательных БПЛА, которые пытались установить местоположение системы ПРО "Хец-3" – американо-израильского производства.

После инцидента было возбуждено уголовное дело, ведется расследование.