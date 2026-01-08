16-летний подросток, подделав документы, несколько месяцев работал водителем автобуса

16-летний подросток из поселения Карней-Шомрон, никогда не сдававший экзаменов на права, не только смог устроиться в автобусную компанию, но и в течение нескольких месяцев он перевозил пассажиров.

По информации "Мако", подростку удалось устроиться на работу в компанию "Тнуфа" с помощью поддельного удостоверения личности на имя жителя бедуинского поселка в Негеве и поддельных прав на автобус, за которые он заплатил несколько тысяч шекелей. Кроме этого, подросток прошел собеседование при приеме на работу и сдал "экзамен" по вождению сотруднику безопасности автобусной компании.

"Мако" пишет, что в конце декабря, когда подросток был за рулем, а в салоне находились десятки пассажиров, в автобус поднялись полицейские и задержали юного самозванца.

В суд по делам несовершеннолетних в Петах-Тикве подано обвинительное заключение против подростка. Он обвиняется в подделке документов и в управлении транспортным средством без прав.