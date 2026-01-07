Стрельба в Сдероте, состояние одного из раненых тяжелое

В результате стрельбы в Сдероте ранены двое мужчин (обоим примерно 30 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили раненых в больницу "Барзилай".

Состояние одного из раненых тяжелое, второй мужчина получил ранение средней тяжести.

На месте преступления находятся крупные силы полиции, ведется розыск стрелявших.

По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.