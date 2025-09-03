ХАМАС заявил о готовности к "всеобъемлющему соглашению" и созданию правительства технократов

В среду, 3 сентября, на фоне подготовки ЦАХАЛа к наземной операции в городе Газа и заявления начальника Генштаба о том, что израильские силы уже заняли стратегические высоты, лидеры террористической группировки ХАМАС заявили о готовности к "всеобъемлющей сделке", включающей освобождение всех заложников.

В заявлении говорится о готовности группировки к соглашению, в рамках которого будут освобождены все израильские заложники в обмен на "согласованное число" палестинских заключенных. Это, по версии ХАМАСа, должно привести к окончанию боевых действий, полному выводу ЦАХАЛа из сектора Газа, открытию КПП и началу процесса восстановления.

ХАМАС также заявил, что согласен "на создание независимого национального правительства технократов, которое возьмёт на себя полную ответственность за управление сектором Газа во всех сферах".

Отметим, что ХАМАС и раньше заявлял, что согласен на освобождение всех заложников при условии вывода ЦАХАЛа из сектора Газа, и это требование неприемлемо для Израиля.

Министр обороны Исраэль Кац назвал предложение ХАМАСа "пустым сотрясением воздуха".

Канцелярия главы правительства распространила заявление, в котором "предложение ХАМАСа" названо очередным "трюком": "К нашему сожалению, речь идет об очередном трюке ХАМАСа, в котором нет ничего нового.

Война может закончиться немедленно на условиях, утвержденных военно-политическим кабинетом:

1. Освобождение всех заложников.

2. Разоружение ХАМАСа.

3. Демилитаризация сектора Газа.

4. Установление израильского военного контроля над сектором Газа.

5. Создание альтернативной гражданской администрации, которая не пропагандирует террор, не финансирует террор и не представляет угрозы для Израиля.

Только эти условия помешают ХАМАСу вновь вооружиться и повторять резню 7 октября снова и снова, как он и обещает".