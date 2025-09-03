В Шхеме израильский спецназ ликвидировал боевика и задержал подозреваемого в терроре

Бойцы спецподразделения ЦАХАЛа "Дувдеван" при поддержке ШАБАКа провели в лагере Балата в Шхеме операцию по задержанию боевика, подозреваемого в подготовке теракта.

В ходе операции военнослужащие штурмом взяли здание, в котором находился разыскиваемый террорист, и произвели его арест.

Во время штурма здания с крыши соседнего дома другой террорист сбрасывал на военных бетонные блоки. Бойцы ответили огнем на действия террориста и ликвидировали его.