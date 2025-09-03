В Шхеме израильский спецназ ликвидировал боевика и задержал подозреваемого в терроре
время публикации: 03 сентября 2025 г., 18:33 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 18:33
Бойцы спецподразделения ЦАХАЛа "Дувдеван" при поддержке ШАБАКа провели в лагере Балата в Шхеме операцию по задержанию боевика, подозреваемого в подготовке теракта.
В ходе операции военнослужащие штурмом взяли здание, в котором находился разыскиваемый террорист, и произвели его арест.
Во время штурма здания с крыши соседнего дома другой террорист сбрасывал на военных бетонные блоки. Бойцы ответили огнем на действия террориста и ликвидировали его.
Ссылки по теме