03 сентября 2025
03 сентября 2025
03 сентября 2025
03 сентября 2025
Израиль

В Шхеме израильский спецназ ликвидировал боевика и задержал подозреваемого в терроре

Иудея и Самария
ШАБАК
ЦАХАЛ
время публикации: 03 сентября 2025 г., 18:33 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 18:33
В Шхеме израильский спецназ ликвидировал боевика и задержал подозреваемого в терроре
Flash90

Бойцы спецподразделения ЦАХАЛа "Дувдеван" при поддержке ШАБАКа провели в лагере Балата в Шхеме операцию по задержанию боевика, подозреваемого в подготовке теракта.

В ходе операции военнослужащие штурмом взяли здание, в котором находился разыскиваемый террорист, и произвели его арест.

Во время штурма здания с крыши соседнего дома другой террорист сбрасывал на военных бетонные блоки. Бойцы ответили огнем на действия террориста и ликвидировали его.

Израиль
