03 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
03 сентября 2025
03 сентября 2025
последняя новость: 18:08
03 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Полиция просит помощи в расследовании дела против подозреваемого в преступлениях против детей

Полиция
время публикации: 03 сентября 2025 г., 18:08 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 18:08
Полиция просит помощи в расследовании дела против подозреваемого в преступлениях против детей
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов опубликовала в среду, 3 сентября, фотографию подозреваемого в преступлениях против несовершеннолетних и обратилась к родителям, дети которых могли пострадать от его действий.

В сообщении говорится, что подозреваемый был задержан полицией Рамат-Гана и Бней-Брака 27 августа. Утром 3 сентября его арест был продлен мировым судом в Тель-Авиве до 7 сентября.

В случае возникновения подозрений, что дети могли пострадать от действий подозреваемого, полиция просит позвонить по телефону 050-5065976 или отправить по этому номеру сообщение на WhatsApp, прийти и подать жалобу в отделение полиции Рамат-Гана и Бней-Брака.

