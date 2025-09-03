Полиция просит помощи в расследовании дела против подозреваемого в преступлениях против детей

Пресс-служба правоохранительных органов опубликовала в среду, 3 сентября, фотографию подозреваемого в преступлениях против несовершеннолетних и обратилась к родителям, дети которых могли пострадать от его действий.

В сообщении говорится, что подозреваемый был задержан полицией Рамат-Гана и Бней-Брака 27 августа. Утром 3 сентября его арест был продлен мировым судом в Тель-Авиве до 7 сентября.

В случае возникновения подозрений, что дети могли пострадать от действий подозреваемого, полиция просит позвонить по телефону 050-5065976 или отправить по этому номеру сообщение на WhatsApp, прийти и подать жалобу в отделение полиции Рамат-Гана и Бней-Брака.