ЦАХАЛ подтвердил удар в южном Ливане по объекту, связанному с "Хизбаллой"
время публикации: 03 сентября 2025 г., 15:52 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 15:55
Армия обороны Израиля подтвердила нанесение на юге Ливана авиаудара по производственному объекту, продукция которого использовалась для восстановления позиций "Хизбаллы".
Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщает об убитом в результате удара израильского БПЛА по цели в Ятере, на юге Ливана, примерно в 7 км от границы Израиля.
Ливанский сайт "Аль-Ахбар", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщал, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в деревне Аль-Храйб, северо-восточней Тира (в десятках километров от границы Израиля).