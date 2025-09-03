ЦАХАЛ подтвердил удар в южном Ливане по объекту, связанному с "Хизбаллой"

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение на юге Ливана авиаудара по производственному объекту, продукция которого использовалась для восстановления позиций "Хизбаллы".

Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщает об убитом в результате удара израильского БПЛА по цели в Ятере, на юге Ливана, примерно в 7 км от границы Израиля.

Ливанский сайт "Аль-Ахбар", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщал, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в деревне Аль-Храйб, северо-восточней Тира (в десятках километров от границы Израиля).