ЦАХАЛ: за два часа на юге Ливана ликвидированы два террориста "Хизбаллы"

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию двух боевиков "Хизбаллы" в районе деревень Ятар и Шебаа на юге Ливана, и опубликовал видео, снятое во время операции.

Абд аль-Мунам Муса Суэдан, ликвидированный в районе деревни Ятар силами ВВС ЦАХАЛа при поддержке 91-й дивизии, отвечал за координацию действий между "Хизбаллой" и жителями деревни по военным и финансовым вопросам. Он принимал решения об использовании частной собственности жителей для хранения оружия и боеприпасов, а также для разведки и ведения наблюдений.

Одновременно с ним ЦАХАЛ при поддержке 210-й дивизии в районе фермы Шебаа был ликвидирован боевик "Ливанских бригад сопротивления", неконфессиональной военизированной группировки, связанной с "Хизбаллой".

ЦАХАЛ подчеркивает: нахождение боевиков в этом районе является нарушением договоренностей между Израилем и правительством Ливана.