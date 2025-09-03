x
03 сентября 2025
последняя новость: 21:08
03 сентября 2025
последняя новость: 21:08
03 сентября 2025
Израиль

Освобожден из-под ареста инвалид ЦАХАЛа, вышедший из себя при посещении отдела реабилитации в Негеве

ЦАХАЛ
Минобороны
время публикации: 03 сентября 2025 г., 19:50 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 19:58
Суд распорядился освободить из-под стражи 27-летнего жителя Нетивота, устроившего скандал во время визита в отдел реабилитации министерства обороны в Беэр-Шевы.

Мужчина был задержан после того, как начал крушить мебель и разбил окна, а затем схватил ножницы и бросился с ними на одного из охранников. После предупреждения охранники выстрелили посетителю в ногу, легко ранив его.

Инцидент произошел 1 сентября, а 2 сентября, по информации Ynet https://www.ynet.co.il/news/article/rkmbhyi5lx, суд освободил мужчину из-под ареста с рядом ограничений.

Мужчину представляет адвокат общественной защиты. Он заявил журналистам, что его клиент, получивший инвалидность во время службы, рассчитывал на другое отношение к себе со стороны государства.

