Освобожден из-под ареста инвалид ЦАХАЛа, вышедший из себя при посещении отдела реабилитации в Негеве

Суд распорядился освободить из-под стражи 27-летнего жителя Нетивота, устроившего скандал во время визита в отдел реабилитации министерства обороны в Беэр-Шевы.

Мужчина был задержан после того, как начал крушить мебель и разбил окна, а затем схватил ножницы и бросился с ними на одного из охранников. После предупреждения охранники выстрелили посетителю в ногу, легко ранив его.

Инцидент произошел 1 сентября, а 2 сентября, по информации Ynet https://www.ynet.co.il/news/article/rkmbhyi5lx, суд освободил мужчину из-под ареста с рядом ограничений.

Мужчину представляет адвокат общественной защиты. Он заявил журналистам, что его клиент, получивший инвалидность во время службы, рассчитывал на другое отношение к себе со стороны государства.