Министр связи угрожает сократить бюджет корпорации "Кан" за фильм о войне 1948 года

Министр связи Шломо Кари объявил, что намерен добиваться сокращения финансирования корпорации общественного вещания "Кан", если она не откажется от показа в ближайшие выходные документального фильма "1948: помнить и забыть". Сайт "Гаарец" пишет, что соответствующее предупреждение в среду, 3 сентября, было отправлено гендиректору "Кан".

Шломо Кари утверждает, что в фильме содержатся безосновательные обвинения в адрес солдат ЦАХАЛа в изнасилованиях и резне во время Войны за независимость.

Шломо Кари намерен обратиться к министру финансов с просьбой сократить бюджет корпорации в связи с предполагаемым нарушением ею закона о "Накбе", обвиняя "Кан" в предоставлении площадки для "лживой вражеской пропаганды, чтобы подорвать боевой дух наших бойцов и поддержать противника".

При этом Кари признает, что еще не видел фильм, и потребовал от гендиректора "Кан" предоставить ему копию для ознакомления.

Новостная служба N12 сообщила, что министр намерен лишить корпорацию "Кан" суммы, которая втрое превышает бюджет фильма.

В корпорации "Кан" заявляют, что картина является документальной, основанной на свидетельствах о Войне за независимость. "Картина, удостоившаяся многих наград, затрагивает сложные и спорные вопросы. Однако утверждение, что корпорация старается нанести ущерб ЦАХАЛу, абсурдно и не имеет под собой оснований", – говорится в ответе корпорации "Кан", который цитирует N12.

Отметим, что в ноябре 2024 года Совет по кино при министерстве культуры уведомил "Синематеки" в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе о том, что фильм "1948: помнить и забыть" не может быть показан в израильских кинотеатрах, так как авторы не обращались за прокатным удостоверением.

По информации "Мако", предупреждение было выпущено после обращения правого активиста Шая Глика к председателю совета по кино. Глик утверждает, что картина, являющаяся лауреатом фестиваля документального кино "Док-Авив", представляет собой "кровавый навет" на солдат ЦАХАЛа.

Фильм рассказывает о Войне за независимость, его события развиваются в двух временных плоскостях: в прошлом и настоящем. О прошлом рассказывают письма и дневники участников тех событий, в настоящем – показаны люди, которым важно сохранить память о войне.