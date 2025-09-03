Застреленный в Лоде ждал приговора за импорт полутонны наркотиков из Китая

Мужчина, застреленный вечером во вторник, 3 сентября, в квартале Неве-Ярак в Лоде – 57-летний Ави Кнафо, бизнесмен из Герцлии, признанный виновным в контрабанде 500 килограммов наркотиков из Китая стоимостью более 90 миллионов шекелей.

Наркотики были спрятаны в контейнере с дверями и мебелью, заказанными им для своего бизнеса.

Во второй половине сентября Кнафо должен был явиться в суд на заседание, на котором должно было быть определено наказание. Прокуратура требовала для него 6 лет тюрьмы, защита настаивала на 9 месяцах общественных работ.