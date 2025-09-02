Стрельба на улице Неве-Ярак в Лоде, 50-летний мужчина в критическом состоянии
время публикации: 02 сентября 2025 г., 17:05 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 17:38
Полиция расследует вооруженное нападение на улице Неве-Ярак в Лоде: по сообщению полиции, рядом с кварталом одной из арабских хамул был тяжело ранен мужчина в возрасте около 50 лет.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что пострадавший лежал на улице, у него были проникающие огнестрельные ранения. Одновременно с реанимационными мероприятиями, мужчину эвакуировали в больницу в критическом состоянии.
Полиция ведет расследование обстоятельств нападения, изымаются улики и ведется блокирование дорог в рамках поиска подозреваемых.
