x
02 сентября 2025
|
последняя новость: 17:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 сентября 2025
|
02 сентября 2025
|
последняя новость: 17:30
02 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Стрельба на улице Неве-Ярак в Лоде, 50-летний мужчина в критическом состоянии

Криминал в арабском секторе
время публикации: 02 сентября 2025 г., 17:05 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 17:38
Стрельба на улице Неве-Ерек в Лоде, 50-летний мужчина в критическом состоянии
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция расследует вооруженное нападение на улице Неве-Ярак в Лоде: по сообщению полиции, рядом с кварталом одной из арабских хамул был тяжело ранен мужчина в возрасте около 50 лет.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что пострадавший лежал на улице, у него были проникающие огнестрельные ранения. Одновременно с реанимационными мероприятиями, мужчину эвакуировали в больницу в критическом состоянии.

Полиция ведет расследование обстоятельств нападения, изымаются улики и ведется блокирование дорог в рамках поиска подозреваемых.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 августа 2025

В Лоде застрелен мужчина, полиция ведет расследование
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 августа 2025

Статистика криминала: Беэр-Шева – лидер по количеству жертв насилия, Лод – столица убийств
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 августа 2025

Насилие в арабском секторе: в Лоде убит 19-летний житель города