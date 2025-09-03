Двое мужчин задержаны по подозрению в поджоге возле мемориала жертвам 7 октября в Иерусалиме

Полиция сообщила о задержании двух мужчин (60 и 80 лет) по подозрению в поджоге мусорного бака возле мемориала жертвам 7 октября в иерусалимском квартале Рехавия. В результате их действий сгорело также несколько припаркованных автомобилей, на которые распространился огонь.

Полиция сообщает, что задержанные – жители Иерусалима и центра страны. Они доставлены в отделение "Мория". Начато расследование.

Ранее СМИ сообщили, что одна из сгоревших машин принадлежала военнослужащему, который на следующей неделе возвращается на резервистскую службу в Газу.