Судя по сообщению полиции Израиля, хуситы вновь применили ракету с кассетной боевой частью

Полиция Израиля сообщает, что после сегодняшнего ракетного обстрела из Йемена в центре страны были зафиксированы три места вторичных взрывов.

Кроме того, были найдены неразорвавшиеся боеприпасы – в населенных пунктах и ​​на открытой местности.

Судя по этому сообщению, хуситы вновь применили ракету с кассетной боевой частью. Впервые такую ракету при обстреле Израиля хуситы применили 22 августа 2025 года.

В сообщении полиции звучит призыв к населению: не прикасаться к фрагментам перехваченных ракет, которые могут быть взрывоопасными, и немедленно сообщать о них в полицию по телефону 100.

В 9:39-9:40 3 сентября тревога "Цева адом" прозвучала во многих районах в центре Израиля. Ранее ЦАХАЛ сообщал про ракетный обстрел из Йемена. Сирены были слышны от Иерусалима и Бейт-Шемеша до Тель-Авива и до Нетании на севере. Были слышны сильные взрывы в округе Биньямин.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что уведомлений о пострадавших не поступало.

В 9:43 ЦАХАЛ уведомил, что ракета была перехвачена.

В 9:49 Командование тылом уведомило: можно покинуть убежища.

Предыдущие попытки ракетных обстрелов Израиля из Йемена с активизацией системы "Цева адом" были зафиксированы 27 августа, 22 (впервые применена ракета с разделяющейся кассетной боевой частью), 17, 5 и 1 августа, 29, 25, 22, 18, 16, 10, 7, 6 и 1 июля.

23 июня йеменские хуситы участвовали совместно с иранцами в ракетном обстреле территории Израиля. Были в июне-августе также несколько неудачных для хуситов попыток ракетных обстрелов израильской территории из Йемена (ракеты не долетали до израильской территории и падали в Саудовской Аравии или Иордании).

13 июня, в первый день 12-дневной войны Израиля против Ирана, йеменские хуситы выпустили баллистическую ракету, которая упала в арабской деревне Саир, недалеко от Хеврона, пострадали трое детей.

До войны с Ираном обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 10, 5, 3, 2 и 1 июня, 24, 23 мая, 22 (дважды), 18 мая (в момент объявления результатов конкурса "Евровидение-2025"), 15, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта 2025 года, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

В мае 2025 года хуситы 15 раз обстреливали Израиль баллистическими ракетами (учтены только случаи, когда в связи с обстрелами активировалась тревога "Цева адом"). Это рекордный месячный показатель.