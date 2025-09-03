Саар бельгийскому изданию Sudinfo: "Палестинское государство? Это уже было испытано в Газе"

На фоне решения правительства Бельгии признать палестинское государство, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил: "Это очень странное решение, принятое под давлением".

"Создание палестинского государства решается не в Брюсселе, а в Иерусалиме. У нас нет ни малейшего намерения создавать ещё одну террористическую страну. Кстати, это уже было испытано 20 лет назад, когда Израиль полностью вышел из Газы: убрал все поселения, военные базы и даже перенёс могилы с кладбищ. Результатом стало самое опасное террористическое образование в мире. Мы не повторим эту ошибку. Мы извлекли урок", – сказал Саар в интервью бельгийскому изданию Sudinfo.

Глава МИД Израиля отметил: "Я не понимаю, как бельгийское правительство собирается положить конец власти ХАМАС. Уговорами? Мольбами? Израиль, конечно, открыт для дипломатического решения. Если ХАМАС согласится сложить оружие и освободить заложников – война закончится завтра".