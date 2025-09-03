x
03 сентября 2025
|
последняя новость: 15:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 сентября 2025
|
03 сентября 2025
|
последняя новость: 15:12
03 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Саар бельгийскому изданию Sudinfo: "Палестинское государство? Это уже было испытано в Газе"

МИД
Бельгия
Гидеон Саар
время публикации: 03 сентября 2025 г., 13:37 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 13:39
Саар бельгийскому изданию Sudinfo: "Палестинское государство? Это уже было испытано в Газе"
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

На фоне решения правительства Бельгии признать палестинское государство, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил: "Это очень странное решение, принятое под давлением".

"Создание палестинского государства решается не в Брюсселе, а в Иерусалиме. У нас нет ни малейшего намерения создавать ещё одну террористическую страну. Кстати, это уже было испытано 20 лет назад, когда Израиль полностью вышел из Газы: убрал все поселения, военные базы и даже перенёс могилы с кладбищ. Результатом стало самое опасное террористическое образование в мире. Мы не повторим эту ошибку. Мы извлекли урок", – сказал Саар в интервью бельгийскому изданию Sudinfo.

Глава МИД Израиля отметил: "Я не понимаю, как бельгийское правительство собирается положить конец власти ХАМАС. Уговорами? Мольбами? Израиль, конечно, открыт для дипломатического решения. Если ХАМАС согласится сложить оружие и освободить заложников – война закончится завтра".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook